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Обратная сторона Луны: Yutu-2 прислал снимки странного вещества (Фото)
Обратная сторона Луны: Yutu-2 прислал снимки странного вещества (Фото)

Обратная сторона Луны: Yutu-2 прислал снимки странного вещества (Фото)

Обратная сторона Луны: Yutu-2 прислал снимки странного вещества (Фото)
21:12 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: Twitter

Новости науки:Ученые из Поднебесной обратили ранее внимание на молодой кратер, а вернее, на находящееся внутри него вещество.

Ученые пока что затрудняются сказать, что именно они нашли в кратере, находящемся на обратной стороне Луны.

Из-за того, что оно выделялось на общем фоне, исследователи прозвали находку "гелем с таинственным блеском", что только подогрело интерес общественности.

Нужно сказать, что и сами ученые были немало заинтригованы. Для более детального обследования аппарат Yutu-2 подвели почти вплотную к кратеру.

Луноход имеет инструмент VNIS, который регистрирует свет, отражающийся материалов. Это позволяет установить химический состав, но пока ученые не берутся с уверенностью говорить о находке.

Необычная находка (в центре)

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По мнению Клайва Нила из Университета Нотр-Дам, речь, возможно, идет об ударном "стекле", которое образуется от ударов метеоритов о поверхность с последующим расплавлением лунных пород.

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Все по теме:

Луна, Фото, Кратер, Вещество, Китайский Луноход, Обратная сторона луны, VNIS.
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