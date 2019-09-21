Обратная сторона Луны: Yutu-2 прислал снимки странного вещества (Фото)

Новости науки:Ученые из Поднебесной обратили ранее внимание на молодой кратер, а вернее, на находящееся внутри него вещество.

Ученые пока что затрудняются сказать, что именно они нашли в кратере, находящемся на обратной стороне Луны.

Из-за того, что оно выделялось на общем фоне, исследователи прозвали находку "гелем с таинственным блеском", что только подогрело интерес общественности.

Нужно сказать, что и сами ученые были немало заинтригованы. Для более детального обследования аппарат Yutu-2 подвели почти вплотную к кратеру.

Луноход имеет инструмент VNIS, который регистрирует свет, отражающийся материалов. Это позволяет установить химический состав, но пока ученые не берутся с уверенностью говорить о находке.

Необычная находка (в центре)

По мнению Клайва Нила из Университета Нотр-Дам, речь, возможно, идет об ударном "стекле", которое образуется от ударов метеоритов о поверхность с последующим расплавлением лунных пород.