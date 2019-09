Марсианский аппарат NASA InSight получил телепремию Emmy (Фото)

Космическое агентство NASA получило награду от телевизионной академии Emmy за путешествие марсианского исследовательского аппарата InSight.

Как пишет CNet, эту награду NASA вручили за "активное интерактивное освещение миссии онлайн в социальных медиа и на телевидении".

Что известно о миссии InSight? Миссия стартовала в мае прошлого года. Это первая межпланетная миссия с западного побережья США, раньше все подобные проекты начинались с космодромов Флориды.

More great news! @NASA won an #Emmy for 'Outstanding Original Interactive Program' coverage of the @NASAInSight mission to study Mars. Congrats to those who contributed to the news, web, education, television and social media coverage of this landing on the Red Planet. pic.twitter.com/gCey1Dm9vi

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) September 16, 2019