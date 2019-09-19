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Марсианский аппарат NASA InSight получил телепремию Emmy (Фото)

Марсианский аппарат NASA InSight получил телепремию Emmy (Фото)
10:33 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости науки:Награду вручили за лучшую оригинальную интерактивную программу.

Космическое агентство NASA получило награду от телевизионной академии Emmy за путешествие марсианского исследовательского аппарата InSight. 

Как пишет CNet, эту награду NASA вручили за "активное интерактивное освещение миссии онлайн в социальных медиа и на телевидении".

Что известно о миссии InSight? Миссия стартовала в мае прошлого года. Это первая межпланетная миссия с западного побережья США, раньше все подобные проекты начинались с космодромов Флориды. 

Не такая "старая", как думали: Вселенная может быть на несколько млрд лет моложе

В декабре прошлого года зонд InSight успешно сел на поверхность Марса и отправил на Землю первое изображение с поверхности. На Красной поверхности зонд проводил температурные исследования планеты, в том числе впервые зафиксировал сейсмическую активность на этой планете.

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НАСА, Награда, Марсианский аппарат NASA InSight, NASA InSight, Премия Emmy.
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