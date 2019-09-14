Не такая "старая", как думали: Вселенная может быть на несколько млрд лет моложе

Новости науки:Новые расчеты предполагают, что Вселенная может быть на пару миллиардов лет моложе, чем сейчас считают ученые.

Немецкие ученые использовали инновационный метод для вычисления возраста Вселенной — по их расчетам, она может на 2 млрд лет моложе, чем считалось раньше. Для этого они получили информацию о двух далеких объектах и оценили ускорение, с которым они удаляются от Земли.

Исследователи оценивают возраст Вселенной, используя движение звезд относительно Земли, чтобы измерить, насколько быстро она расширяется. Скорость расширения, называемая постоянной Хаббла, является одним из самых важных чисел в изучении космоса. Увеличенное значение постоянной Хаббла означает, что Вселенная расширяется с большим ускорением, и ее возраст на самом деле может быть меньше.

Новые расчеты показывают, что Вселенная может быть на несколько миллиардов лет моложе, чем считалось раньше. Огромные колебания в оценках ученых — даже новые расчеты могут быть в будущем изменены на миллиарды лет — отражают различные подходы к проблеме определения реального возраста Вселенной.

Для расчетов исследователи применяли концепцию гравитационного линзирования. Они предположили, что объекты с большой массой могут искривлять пространство-время вокруг себя. С помощью этого метода астрономам удалось получить информацию о двух далеких объектах и оценить ускорение, с которым они удаляются от Земли.

Астроном Ави Лоэб, который участвовал в исследовании, отметил, что это интересный и уникальный способ вычисления скорости расширения Вселенной, но большие погрешности ограничивают ее эффективность до тех пор, пока не будет собрано больше информации.