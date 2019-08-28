Скачать
Среда, 28.08.2019
Завтра первый день работы новой Рады: что на повестке дня
Завтра первый день работы новой Рады: что на повестке дня
Гройсман обратился к своему приемнику
Гройсман обратился к своему приемнику
Открытая тренировка сборной Украины: названы дата и время
Открытая тренировка сборной Украины: названы дата и время
"Особая премия имени великого украинца": во Львове вручили Франковскую премию
"Особая премия имени великого украинца": во Львове вручили Франковскую премию

Более точная: успешно создана модель Вселенной с использованием ИИ

Более точная: успешно создана модель Вселенной с использованием ИИ
20:16 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Ученые из физико-математического института Вселенной имени Кавли (Токио) и Университета Беркли (США) представили модель Вселенной, которая генерируется с помощью ИИ.

Исследователи показали, что она более точная, чем все существующие аналитические системы моделирования.

Исследователи хотят собрать больше информации о Вселенной с помощью прогнозов модели. Они планируют использовать те же технологии, которые позволили суперкомпьютерам моделировать движение миллиардов частиц в течение миллиардов лет. Этот эксперимент известен как "моделирование N-тела", но ученые хотели добавить в него мощности ИИ.

"Теперь, с помощью машинного обучения, мы разработали первую модель нейросетей и продемонстрировали, что существует третий путь к прогнозированию, который объединяет достоинства как аналитических расчетов, так и численного моделирования", — отметил Инь Ли, научный сотрудник Института физики и математики им. Кавли.

Новая модель глубокого изучения, получившая название D3M, является гораздо более точной, чем существующие аналитические методы — например, 2LPT. Для того, чтобы не искать компромисс между точностью и эффективностью системы, команда исследователей сосредоточила свое внимание на машинном обучении — самом современном подходе к обнаружению закономерностей и прогнозированию.

Нейросеть научилась дорисовывать фотографии (Видео)

Они взяли за основу то, что ИИ, на основе фотографий, может предсказать как будет выглядеть молодой человек в старости. Они попробовали сделать то же самое с Вселенной, основываясь на ее ранних фотографиях. Ученые обучили сложную нейронную сеть данными триллионов кубических световых лет в объеме, и построили модель глубокого изучения, которая смогла имитировать процесс структурообразования.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Наука, Вселенная, Искусственный интеллект, ИИ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 28 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 28 августа - Успение Пресвятой Богородицы
03 Успение Пресвятой Богородицы 2019: лучшие поздравления с праздником в стихах и прозе, красивые открытки
04 Успение Пресвятой Богородицы 2019: молитвы о помощи и защите
05 Мода 2019: серия необычных и даже вызывающих тенденций сезона осень-зима 2019/2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В ВР рассмотрят закон о лишении депутатов неприкосновенности
В ВР рассмотрят закон о лишении депутатов неприкосновенности
Возле Офиса президента устроили митинг
Возле Офиса президента устроили митинг
Елизавета II выполнила просьбу Джонсона
Елизавета II выполнила просьбу Джонсона
Более точная: успешно создана модель Вселенной с использованием ИИ
Более точная: успешно создана модель Вселенной с использованием ИИ
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь