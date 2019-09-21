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Наслаждаюсь каждым моментом: Кристофер Ллойд прогулялся по Киеву (Фото)

Наслаждаюсь каждым моментом: Кристофер Ллойд прогулялся по Киеву (Фото)
14:52 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Перед встречей с фанами киноактер прогулялся по столице.

Американский актер Кристофер Ллойд, сыгравший дока Брауна в трилогии "Назад в будущее", впервые приехал в Украину. Он стал специальным гостем Comic Con Ukraine 2019, который стартовал в Киеве 21 сентября. 

Снимками с прогулки звезда с удовольствием поделился на своей странице в Instagram. "Наслаждаюсь каждым моментом в Киеве. С нетерпением жду встречи с моими фанатами на Comic Con Ukraine", - написал Ллойд.

В Украину Кристофер прилетел не один, а со своей молодой возлюбленной Лизой, с которой он обручился в 2016 году. Влюбленные в рамках своего визита в Киев посетили Успенский Собор. 

 
 
 
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Enjoying every moment of Kiev. Looking forward to seeing all my wonderful fans this weekend at @comicconukraine

Публикация от Christopher Lloyd (@mrchristopherlloyd)

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Как стало известно ранее, еще одним специальным гостем фестиваля в этом году стал американский актер Дэнни Трехо ("Мачете", "Дети шпионов"). Кинозлодея в Украине встречал актер и худрук студии "Квартал 95" Александр Пикалов. Целой компанией звезду боевиков встретили еще в аэропорту и провели к отелю.

Напомним, Comic Con Ukraine 2019 пройдет на Арт-заводе "Платформа" 21 и 22 сентября. В прошлом году фестиваль посетили более 20 000 фанатов, среди которых ценители комиксов, анимации, кинематографа, видеоигр и литературы.

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Все по теме:

Квартал-95, Успенский собор, Знаменитость, Кристофер Ллойд, Американский актер, Comic Con Ukraine 2019.
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