НБА выпустила промо-ролик посвященный новому сезону 2019-2020

На видео, размещенном на официальном YouTube-канале, представлены такие звездные игроки лиги, как Леброн Джеймс, Энтони Дэвис, Яннис Адетокумбо, и другие. Стоит отметить, что видеоролик оказался немного необычным, так как при его создании применялась мультипликационная графика