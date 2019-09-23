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"Никакого давления не было": Пристайко прокомментировал разговор Трампа и Зеленский

"Никакого давления не было": Пристайко прокомментировал разговор Трампа и Зеленский
11:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Глава МИД Украины считает, что на Зеленского не оказывалось давление во время телефонного разговора с Трампом.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает, что на президента Украины Владимира Зеленского не оказывалось никакого давления во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, который состоялся в конце июля.

"Если кто-то считает, что на нашего президента оказывалось давление, они должны это определить. Я знаю, о чем был разговор, и я думаю, что никакого давления не было. Разговоры бывают разные, лидеры имеют право обсудить все существующие проблемы. Этот разговор был долгим, дружественным, и касался многих вопросов", - сказал он в интервью "Громадському".

По его мнению, противостояние, в которое Украину пытаются затянуть, все подозрения, что "Украина помогала демократам, не хотели, чтобы президентом был Трамп" – это результат "неполной информированности".

"К большому сожалению, мы потеряли в темпе нашего развития. Люди, которые занимаются украинско-американскими отношениями, понимают, что мы всегда пытались ценить помощь от обеих партий. Это гарантировало нам, что с изменением администрации у нас не изменятся приоритеты в отношениях с США. Действительно американские президенты поддерживали нас, и мы ценим поддержку Конгресса. Но это не значит, что хотели бы помочь, и даже могли бы в теории помочь одной из партий", - подчеркнул Пристайко.

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Глава МИД также указал, что Украина – независимое государство, "у нас есть свои тайны". "Президент имеет право говорить с другим президентом так, чтобы этот разговор остался никому не известным. Это единственное условие, лидеры все еще обмениваются между собой важной и часто чувствительной информацией. Американские следователи имеют полное право обращаться в США, получать эту информацию", - отметил он.

Говоря о встрече помощника Зеленского Андрея Ермака в июле с частным адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани, Пристайко сказал, что ничего удивительного в этом нет. "Ермак - тоже адвокат. Я не вижу противоречия. Он - советник президента и его помощник. Если для конкретных полномочий или вопросов используется менее формальный механизм, чем МИД, это нормально, так все делают. Единственное, что отличает нашу нынешнюю ситуацию от многих предыдущих, - мы с Андреем Ермаком постоянно находимся в очень близкой коммуникации", - пояснил он.

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США, МИД Украины, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Вадим Пристайко.
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