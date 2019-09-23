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"Скандальный" разговор Трампа и Зеленского: Байден требует расследования

"Скандальный" разговор Трампа и Зеленского: Байден требует расследования
07:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Кандидат в президенты США Байден потребовал расследования заявлений Трампа президенту Украины.

Кандидат в президенты США на выборах 2020 года от Демократической партии бывший вице-президент Джо Байден потребовал провести расследование в отношении касающихся его и его сына заявлений президента Дональда Трампа в беде с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Это, как представляется, является неизмеримым злоупотреблением властью. Связаться по телефону с иностранным лидером, который ищет помощи из Соединенных Штатов, и спросить обо мне и других вещах (...) это возмутительно", - сказал Байден, выступая в рамках своей предвыборной кампании в штате Айова.

Он добавил: "Трамп использует это, потому что он знает, что я буду бить его, как барабан, и злоупотребляет властью и каждой возможностью, которую представляет ему то, что он президент, чтобы попытаться сделать что-то, чтобы очернить меня".

Ранее Трамп заявил, что хотел бы опубликовать стенограмму недавнего разговора с Зеленским, но должен подумать, как это лучше сделать.

"Я буду это обсуждать. Я бы хотел сделать это (опубликовать стенограмму - ред.), но в таких случаях нужно быть аккуратным", - приводят слова Трампа американские СМИ.

Трамп заявил, что в ходе июльского разговора по телефону с Зеленским поздравил того с избранием президентом и обсуждал с ним коррупцию.

"(Говорили - ред.), в основном, о коррупции, обо всей коррупции, имеющей место (на Украине - ред.). В основном, о том, что мы не хотим, чтобы наши люди, такие как (бывший - ред.) вице-президент Джо Байден и его сын способствовали коррупции на Украине. У Украины много проблем. Новый президент сказал, что собирается избавить страну от коррупции, и я сказал, что это великолепно. У нас состоялась прекрасная беседа", - сказал Трамп.

Ранее ряд американских СМИ сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить Зеленского в необходимости начать расследование в отношении сына бывшего вице-президента Хантера Байдена.

Трамп обдумывает над вариантом обнародования разговора с Зеленским

Джо Байден, реагируя на сообщения о разговоре Трампа и Зеленского, призвал американского президента опубликовать стенограмму его разговора с украинским лидером.

В начале сентября газета New York Times писала, что адвокат президента Трампа Руди Джулиани встречался в Мадриде с высокопоставленным представителем президента Украины. На встрече Джулиани призывал провести расследование о том, пыталась ли Украина навредить предвыборной кампании Трампа на выборах 2016 года.

Также адвокат Трамп призвал представителя Зеленского начать расследование в отношении Джо Байдена и его сына. СМИ сообщали, что Джо Байден настаивал на увольнении генпрокурора Украины, проводившего расследование в отношении компании, в составе совета директоров которой был его сын Хантер.

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США, Джо Байден, Дональд Трамп.
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