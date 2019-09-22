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Трамп обдумывает над вариантом обнародования разговора с Зеленским

Трамп обдумывает над вариантом обнародования разговора с Зеленским
22:31 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Дональд Трамп рассмотрит возможность обнародования стенограммы беседы с Владимиром Зеленским.

Дональд Трамп рассмотрит возможность обнародования стенограммы разговора с Владимиром Зеленским, который стал предметом расследования по жалобе сотрудника американской разведки.

Как сообщает The Hill, об этом президент США заявил в разговоре с журналистами.

"Мы решим, как обнародовать ее, продемонстрировав то, о чем мы беседовали", - сказал Трамп в Хьюстоне. При этом беседу с Зеленским он охарактеризовал как "идеальную".

Это заявление прозвучало через несколько часов после того, как Трамп предположил, что мог обсуждать кандидата в президенты Джо Байдена во время разговора с украинским коллегой.

"Проблема заключается в том, что когда вы разговариваете с иностранными лидерами, вы не хотите, чтобы они чувствовали, что не могут говорить открыто. То же самое с американским президентом. Вы хотите, чтобы люди могли высказаться, не думая, что каждое сказанное слово станет известным всему миру", - добавил Трамп.

Импичмент Трампа возможен - заявление Конгресса США

Напомним, Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что в ходе июльского разговора по телефону с лидером Украины Владимиром Зеленским обсуждал с ним коррупцию.

Конгресс требует от администрации президента США предоставить стенограмму разговора между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля.

Госсекретарь США Майк Помпео не считает правильным публиковать расшифровку телефонного разговора американского президента Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.

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Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский.
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