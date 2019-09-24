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Трамп: Я разрешил опубликовать полную стенограмму разговора с Зеленским

Трамп: Я разрешил опубликовать полную стенограмму разговора с Зеленским
21:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Дональд Трамп заявил, что разрешил опубликовать стенограмму разговора с Владимиром Зеленским.

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что одобрил публикацию неотредактированной полной версии его июльского телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я сейчас в ООН представляю нашу страну. Я разрешил завтра опубликовать полную, полностью рассекреченную и неотредактированную стенограмму моего разговора с президентом Украины Зеленским", - написал он в Twitter.

"Вы увидите, что это был очень дружелюбный и абсолютно уместный звонок. Никакого давления и, в отличие от истории с Джо Байденом и его сыном, никакой "услуги за услугу"", - добавил Трамп.

Также он назвал ситуацию вокруг его разговора с Зеленским продолжением "охоты на ведьм", проводимой американскими демократами.

Главный конкурент Трампа хочет его импичмента: детали

Ряд американских СМИ ранее сообщили, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына Джо Байдена, а также, что президент США "около восьми раз призывал его работать" с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования против Хантера Байдена.

Джо Байден, реагируя на сообщения о разговоре Трампа и Зеленского, призвал американского президента опубликовать стенограмму его разговора с украинским лидером.

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Украина, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Владимир Зеленский.
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