Коллегия выборщиков подтвердила победу Байдена на выборах: появилась его реакция

Соперник Дональда Трампа на президентских выборах 2020 Джо Байден считает, что ничто - ни пандемия, ни злоупотребления властью - не может погасить пламя демократии.

Об этом Байден заявил в ходе обращения к стране после решения коллегии выборщиков о подтверждении его победы на президентских выборах.

"Пришло время перевернуть страницу, объединиться, залечить раны", - подчеркнул он.

Также политик отметил, что в выборах приняло участие рекордное количество граждан США, 155 млн, и поблагодарил власти штатов и работников избирательных участков за успешное проведение выборов.

Он не забыл упомянуть в речи и действия своего оппонента и его сторонников. Байден считает, что иск генерального прокурора Техаса с призывом признать незаконными результаты голосования в четырех штатах является отказом уважения верховенство закона.

Зачастую, голосование коллегии выборщиков - формальность, но не в этот раз. На фоне утверждений Трампа о масштабных фальсификациях во время ноябрьского общенационального голосования, это голосование приобрело дополнительное значение.