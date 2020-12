Сторонники и противники Трампа устроили яростные столкновения на улицах Вашингтона

Сторонники республиканской партии и их представителя на президентских выборах в США Дональда Трампа, без каких-либо доказательств утверждающие, что выборы 3 ноября были украдены у их кандидата, в субботу организовали акции протеста по всей стране.

Об этом сообщает Reuters.

В городе Олимпия, штат Вашингтон, группы протестующих, поддерживающих Трампа, и контрпротестующих сторонников Байдена устроили драку в центре Вашингтона в субботу вечером. Свидетели поведали изданию, что в беспорядки быстро вмешалась полиция, применив перцовые к членам обеих сторон.

This was first of a few arrests at BLMPlaza. No one knows reason #DCProtests #DefendDC pic.twitter.com/wrYDz5NI9O

— ChuckModi (@ChuckModi1) December 12, 2020