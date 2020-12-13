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Сторонники и противники Трампа устроили яростные столкновения на улицах Вашингтона

Сторонники и противники Трампа устроили яростные столкновения на улицах Вашингтона
Обновлено 09:14 Сегодня Телеграф

Сторонники республиканской партии и их представителя на президентских выборах в США Дональда Трампа, без каких-либо доказательств утверждающие, что выборы 3 ноября были украдены у их кандидата, в субботу организовали акции протеста по всей стране.

Об этом сообщает Reuters.

В городе Олимпия, штат Вашингтон, группы протестующих, поддерживающих Трампа, и контрпротестующих сторонников Байдена устроили драку в центре Вашингтона в субботу вечером. Свидетели поведали изданию, что в беспорядки быстро вмешалась полиция, применив перцовые к членам обеих сторон.

Отмечается, что один человек получил огнестрельное ранение после того, как во время акций в поддержку и против Трампа произошли столкновения и была открыта стрельба. Сержант полиции Даррен Райт сообщил, что один человек задержан.

Стычки произошли также в столице США, Вашингтоне. В ходе драк тяжелые ранения получили четыре человека получили тяжелые ранения, рассказал представитель чрезвычайных служб округа Колумбия Дуга Бушанана.

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Протесты также проводились в других общинах по всей стране, в том числе в Атланте, Джорджия, другом штате, где кампания Трампа стремилась свергнуть победу Джо Байдена на выборах, и Мобиле, Алабама, согласно сообщениям местных новостей.

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Все по теме:

Вашингтон, Протесты, Джо Байден, Дональд Трамп, Олимпия.

Автор:

Телеграф
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