"Перестал даже пытаться": в США раскритиковали последние дни президентства Трампа

Прочитать ленту Дональда Трампа в Твиттере – значит, увидеть человека, который хочет удержатся на посту президента, но который ничего для этого не делает.

По словам редактора CNN, за 35 дней после ноябрьских выборов Трамп провел в общей сложности 11 мероприятий, которые были открыты для камер прессы. В это число входит выступление Трампа в 2 часа ночи 4 ноября, а также помилование индейки 24 ноября.

Вот и все. Менее чем одно мероприятие каждые три дня после ноябрьских выборов. Это не то, что можно было бы назвать плотным графиком.

Наблюдение за тем, что он делает (или, точнее, не делает) в последние дни в Белом доме, предполагает, что Трамп уже сложил свою палатку - по сути, даже не пытаясь выполнить ту работу, которую он якобы так сильно хочет сохранить.

Напомним, что не смотря на победу Байдена на президентских выборах в США Дональд Трамп еще некоторое время питал надежды на свою победу.