Уже более миллиона украинцев заразились коронавирусом с начала пандемии

В Украине продолжает распространяться коронавирусное заболевание COVID-19. По состоянию на утро 24 декабря общее число случаев превысило отметку в миллион случаев.

Об этом гласят данные на странице министра здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Он отметил, что в среду, 24 декабря, зафиксировали 11 490 новых заболевших COVID-19. Таким образом, в стране уже 1 001 132 случая коронавируса.

"11490 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 24 декабря 2020 года. В частности, заболели 488 детей и 445 медработников", - говорится в сообщении.

Кроме того, 24 декабря:

госпитализированы - 2 721 человек;

летальных случаев - 223;

выздоровели - 15 775 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (1377), Запорожской (774), Одесской (676), Киевской (666) и Донецкой (636) областях.