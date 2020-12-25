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Вакцина от коронавируса: в Раде рассказали, как Украина может получить поставки вне очереди

Вакцина от коронавируса: в Раде рассказали, как Украина может получить поставки вне очереди
Обновлено 15:53 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

Украина предложит производителям вакцины против коронавируса свои услуги по транспортировке препарата в разные страны самолетом "Мрия". За это Украина рассчитывает приблизить сроки получения вакцины.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил нардеп от "Слуги народа", председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.

Нардеп напомнил, что согласно соглашению, которое правительство подписало в рамках международной инициативы COVAX, Украина должна получить вакцину в конце февраля - начале марта.

Радуцкий рассказал, что правительство готовит предложение для таких производителей, как Pfizer, BioNTech и AstraZeneca, чтобы использовать для транспортировки вакцины по миру украинскую "Мечту". "Если мы будем доставлять эту вакцину на другие заказы, которые поступают к компаниям-производителям. Мы будем просить, чтобы получить вне очереди, вне квоты вакцины", - заявил нардеп.

Стоит напомнить, что в Минздраве Украины уже составили список, какие категории населения и когда будут прививать от коронавируса.

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Все по теме:

Вакцина, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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