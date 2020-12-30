Украина поставила недельный рекорд госпитализаций и случаев успешного лечения коронавируса

По данным на среду, 30 декабря, в Украине зафиксировано 7 986 новых случаев заболевания коронавирусом. Это в два раза меньше, чем вылечившихся от COVID-19 за последние 24 часа. Их насчитали 16 355 человек.

Об этом на своей странице в Facebook написал министр здравоохранения Максим Степанов.

В тоже время мало радует количество госпитализированных с коронавирусом больных. За последние сутки - 2 925 человек. Отметим, что антирекорд по числу госпитализированных был установлен 23 декабря, когда на больничных койках с COVID-19 за сутки оказались 2 979 человек.

Отметим, что за последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1131), Запорожской (739), Одесской (729), Киевской (623), Днепропетровской (462) и Харьковской (412) областях.

Количество заболеваний в регионах:

м. Киев - 110139 случаев;

Винницкая область - 22 242 случая;

Волынская область - 32 735 случаев;

Днепропетровская область - 58094 случаи;

Донецкая область - 35 905 случаев;

Житомирская область - 38 720 случаев;

Закарпатская область - 28 065 случаев;

Запорожская область - 53 428 случаев;

Ивано-Франковская область - 43 072 случая;

Киевская область - 58 535 случаев;

Кировоградская область - 8345 случаев;

Луганская область - 10 218 случаев;

Львовская область - 60 923 случая;

Николаевская область - 30 500 случаев;

Одесская область - 70592 случаи;

Полтавская область - 35 788 случаев;

Ровенская область - 40 672 случая;

Сумская область - 40 305 случаев;

Тернопольская область - 33 789 случаев;

Харьковская область - 68 807 случаев;

Херсонская область - 17 497 случаев;

Хмельницкая область - 38833 случаи;

Черкасская область - 38 696 случаев;

Черновицкая область - 39 815 случаев;

Черниговская область - 29 633 случая.

Как сообщал "Телеграф", ранее Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о количестве умерших с указанием причин за январь-июнь.