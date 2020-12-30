Украина поставила недельный рекорд госпитализаций и случаев успешного лечения коронавируса

По данным на среду, 30 декабря, в Украине зафиксировано 7 986 новых случаев заболевания коронавирусом. Это в два раза меньше, чем вылечившихся от COVID-19 за последние 24 часа. Их насчитали 16 355 человек.
Об этом на своей странице в Facebook написал министр здравоохранения Максим Степанов.
В тоже время мало радует количество госпитализированных с коронавирусом больных. За последние сутки - 2 925 человек. Отметим, что антирекорд по числу госпитализированных был установлен 23 декабря, когда на больничных койках с COVID-19 за сутки оказались 2 979 человек.
Отметим, что за последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1131), Запорожской (739), Одесской (729), Киевской (623), Днепропетровской (462) и Харьковской (412) областях.
Количество заболеваний в регионах:
м. Киев - 110139 случаев;
Винницкая область - 22 242 случая;
Волынская область - 32 735 случаев;
Днепропетровская область - 58094 случаи;
Донецкая область - 35 905 случаев;
Житомирская область - 38 720 случаев;
Закарпатская область - 28 065 случаев;
Запорожская область - 53 428 случаев;
Ивано-Франковская область - 43 072 случая;
Киевская область - 58 535 случаев;
Кировоградская область - 8345 случаев;
Луганская область - 10 218 случаев;
Львовская область - 60 923 случая;
Николаевская область - 30 500 случаев;
Одесская область - 70592 случаи;
Полтавская область - 35 788 случаев;
Ровенская область - 40 672 случая;
Сумская область - 40 305 случаев;
Тернопольская область - 33 789 случаев;
Харьковская область - 68 807 случаев;
Херсонская область - 17 497 случаев;
Хмельницкая область - 38833 случаи;
Черкасская область - 38 696 случаев;
Черновицкая область - 39 815 случаев;
Черниговская область - 29 633 случая.
Как сообщал "Телеграф", ранее Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о количестве умерших с указанием причин за январь-июнь.