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Степанов поставил точку в спорах о китайской вакцине в Украине

Степанов поставил точку в спорах о китайской вакцине в Украине
Обновлено 12:43 Сегодня Телеграф Фото: facebook

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заверяет, что при заключении договора с производителем вакцины заложили требования к эффективности.

Об этом Степанов сообщает на своей странице в Фейсбук.

По словам Степанова, если вакцина не будет соответствовать стандартам, указанным в договоре с Минздравом Украины, компания "Синовак" возместит средства государству в полном объеме. 

Ранее в Минздраве заявляли, о том, что Украина закупит китайскую вакцину от коронавируса, если ее действенность составит не менее 70%.

Несмотря на это, уже 11 января группа фармкомпаний "Лекхим" объявила о заключении соглашения с SinoVac на поставку в Украину 5 млн доз препарата в первом полугодии 2021 года. Планируется также в 2022 году наладить производство вакцины в Украине.

Кроме того, Минздрав инициирует два пилотных проекты с гражданской аэромедицинской эвакуации во Львове и Киеве. 

Напомним, "Телеграф" публиковал подробную инфографику о китайской вакцине CoronaVac и все, что о ней известно.

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Все по теме:

Минздрав, Коронавирус, Максим Степанов, Covid-19, Sinovac.

Автор:

Телеграф
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