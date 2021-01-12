Украина закупила вакцину от коронавируса Sinovac: что о ней известно (инфографика)

В сети появились первые подробности о вакцине CoronaVac о поставках которой Министерство здравоохранения Украины договорилось с Китаем еще 30 декабря. При этом, количество закупленных доз вакцинцы от коронавируса производства компании "Sinovac Biotech" равняется почти 2 миллионам.

"Телеграф" составил инфографику из самых важных фактов о китайской вакцине CoronaVac, которую закупила Украина:

Последние клинические испытания показали эффективность 60 процентов,

Используется неживой вирус для активизации имунной системы,

Выпускается в шприце и хранится при температуре от +2 до +8 градусов,

Украина планирует покупать вакцину по цене 504 гривны за дозу,

700 тыс доз должно поступить в Украину после официальной регистрации,

Прививки будут бесплатны для граждан с критическим рискоминфицирования.

Стоит напомнить, что ранее в американском СМИ NewYorkTimes рассказали, как Украина может остаться без вакцин от коронавируса, оказавшись в эпицентре геополитических разборок США и России.