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Украина закупила вакцину от коронавируса Sinovac: что о ней известно (инфографика)

Украина закупила вакцину от коронавируса Sinovac: что о ней известно (инфографика)
13:43 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

В сети появились первые подробности о вакцине CoronaVac о поставках которой Министерство здравоохранения Украины договорилось с Китаем еще 30 декабря. При этом, количество закупленных доз вакцинцы от коронавируса производства компании "Sinovac Biotech" равняется почти 2 миллионам.

"Телеграф" составил инфографику из самых важных фактов о китайской вакцине CoronaVac, которую закупила Украина:

  • Последние клинические испытания показали эффективность 60 процентов,
  • Используется неживой вирус для активизации имунной системы,
  • Выпускается в шприце и хранится при температуре от +2 до +8 градусов,
  • Украина планирует покупать вакцину по цене 504 гривны за дозу,
  • 700 тыс доз должно поступить в Украину после официальной регистрации,
  • Прививки будут бесплатны для граждан с критическим рискоминфицирования.

Стоит напомнить, что ранее в американском СМИ NewYorkTimes рассказали, как Украина может остаться без вакцин от коронавируса, оказавшись в эпицентре геополитических разборок США и России.

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Все по теме:

Украина, Китай, Вакцина, Коронавирус, SINOVAK, CoronaVac.

Автор:

Телеграф
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