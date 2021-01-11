Украина может не получить вакцину от COVID-19: NYT рассказал, в какую ловушку попала наша страна

Украина может остаться без вакцин от коронавируса, оказавшись в эпицентре геополитических разборок США и России.

Об этом говорится в статье, опубликованной в NYT.

"Страна, уже вовлеченная в более широкое перетягивание каната между Востоком и Западом в европейской политике, теперь также стала центром геополитики вакцин против коронавируса - пока что в ущерб Украине", - пишут авторы.

О том, что процесс получения Украиной вакцины политизирован, не скрывает и министр здравоохранения Максим Степанов.

"Россия, как всегда, использует это в своей гибридной войне в качестве информационного оружия, - подтвердил точку зрения авторов статьи в телефонном интервью он. - Вопрос о вакцинах политизирован".

Все дело в том, что в тупик Украина с покупкой вакцин попала, когда переговоры с производителем вакцины от коронавируса Pfizer сорвались после того, как администрация Дональда Трампа запретила экспорт вакцины.

"Россия, как всегда, использует это в своей гибридной войне в качестве информационного оружия", - сказал Максим Степанов, комментируя невозможность покупки вакцины у Путина и ни только из-за военного конфликта на Донбассе, но и потому что безопасность и эффективность российской вакцины Спутник V не доказаны.

По этой причине, говорится в статье, в Украине "обратились к Китаю, купив его первую вакцину в поспешных переговорах в последние две недели декабря".

Как сообщал "Телеграф", ранее Китай нашел коронавирус в замороженном мясе из России.