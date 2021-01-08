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Здоровье украинцев не повод для информационной войны: Степанов о производстве российских вакцин (видео)

Здоровье украинцев не повод для информационной войны: Степанов о производстве российских вакцин (видео)
Обновлено 13:13 Сегодня Телеграф Фото: twitter

В Украине могут начать производить российскую вакцину Спутник V в Харькове, но это не будет в очень скором времени.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время брифинга в пятницу, 8 января.

"Вокруг этого вопроса как всегда, очень много политики. Если вы посмотрите, то это единственное лекарство производства.. российская вакцина Спутник V, против которого есть такое количество политики. Это понятно, потому, что РФ всегда использовала любую возможность именно в своей гибридной войне и сейчас это не исключение. Но мне кажется, все-таки, что здоровье украинцев не может быть поводом для таких вот, информайионных войн, которые распространяются вокруг этой вакцины", - отметил глава Минздрава.

По его словам, компания Биолек подала заявку в государственный экспертный центр. Далее еще нужно подать реестрационную форму, досье, в котором будет указана информация касательно безопастности этой вакцины, а также результаты первой, второй и третьей фаз клинических испытаний.

"Наконец-то мы увидим не политические лозунги, а что действительно из себя, что такое эта российская вакцина", - подчеркнул Степанов.

Стоит напомнить, что ранее 6 января харьковская фармкомпания "Биолек" заявила, что действительно подала заявку в МОЗ на регистрацию российской вакцины "Спутник V" в Украине.

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Все по теме:

Украина, Вакцина, Минздрав, Коронавирус, Максим Степанов, Covid-19, Спутник V.

Автор:

Телеграф
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