Украинско-белорусский пинг понг: эксперт оценил потери Украины от "торговой войнушки" с Беларусью

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра "Украинский институт будущего" (UIF) Игар Тышкевич оценил потери Украины после объявления "маленькой торговой войнушки" с Беларусью.

О них он написал на своей странице в Facebook.

Прекращением поставок бензина А-95 в Украину, Беларусь не ограничилась, и ввела индивидуальное лицензирование на ряд украинских товаров: кондитерки, шоколада, соков и т.д. Но если, по словам Тышкевича, "по типу бензинов удар интересный - теряют обе стороны", то, что касается продуктов, то здесь у Беларуси явно появилось желание "ударить по "немножко больному" месту для официального Киева - борьбе с ростом цен на отдельные товары".

"Самое печальное по шоколаду и кондитерке. Это конец эпохе договоренностей сразу с тремя президентами: Ющенко, Януковичем и Порошенко - все они "говорили за шоколад", но только в каждом случае выбирались свои ключевые производители. Пивная тема - это была плата Ющенко за политическое посредничество", - отмечает Тышкевич.

Красноречивее всего о потерях и "здобутках" скажут цифры, которые эксперт не преминул привести.

"Если смотреть базовые цифры, то пока пикировка с нулевой суммой. То есть экспорт "лицензируемых" товаров суммарно примерно равен доходам белоруской авиации с украинского направления. По бензину - теряют обе стороны, причем примерно поровну", - резюмировал он.

Напомним, в национальном аэропорту "Минск" 23 мая незапланированно приземлился самолет компании Ryanair, который следовал по маршруту "Афины-Вильнюс". На борту находился основатель Telegram-канала NЕХТА Роман Протасевич. Протасевича в Беларуси обвиняют в организации массовых беспорядков. При этом глава авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири охарактеризовал принудительную посадку рейса Ryanair в Минске как "поддерживаемый государством угон".

После этого Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. В ответ на этот шаг в беларусском посольстве отправили в МИД Украины ноту протеста из-за принятия Украиной решения об отмене полетов в Беларусь. После этого Беларусь прекратила поставки бензина А-95 в Украину и ввела индивидуальное лицензирование на ряд украинских товаров.