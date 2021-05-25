У Лукашенко обиделись на Украину из-за блокады авиасообщения

В беларусском посольстве отправили в МИД Украины ноту протеста из-за принятия Украиной решения об отмене полетов в Беларусь.

Об этом 25 мая сообщили на сайте посольства Беларуси.

Согласно тексту документа, в Беларуси с удивлением восприняли решение Украины из-за "авиационного события, которое не имеет отношения к Украине".

Дипломаты напомнили, как 21 октября 2016 года самолет "Белавиа", летевший по маршруту Киев-Минск, вернули в аэропорт Киева "Жуляны" под угрозой применения боевой авиации.

В МИДе также подчеркнули, что вред от принятого решения испытают прежде всего Украина и ее граждане.

Там также выразили надежду на отмену решения прекращения авиасообщения в ближайшее время.

Отметим, Украина остановит авиасообщение с Беларусью с полуночи 26 мая.

Напомним, 23 мая в Минске принудительно сел самолет компании Ryanair. На нем находился бывший главред ТГ-канала "NEXTA" Роман Протасевич, который был задержан после посадки. После чего его избили и поместили в СИЗО.