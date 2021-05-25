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На видео с Протасевичем после задержания заметили важный сигнал

На видео с Протасевичем после задержания заметили важный сигнал
08:58 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Снятый с самолета Ryanair в Минске 23 мая и задержанный главред ТГ-канала NEXTA Роман Протасевич скорее всего был избит в СИЗО.

Такое мнение The Insider, комментируя видео допроса, озвучил отец задержанного Дмитрий Протасевич. Он уверен, что сына избивали.

По его словам, на кадрах видеозаписи видно, что Роман запуган и сильно волнуется. 

"Это не его слова, он запуган и сильно волнуется. Думаю, что его били. На левой стороне как будто замазано гримом, нос в пудре (возможно, сломан) и левая сторона лица. Пачка даже не его сигарет", — отметил отец.

Отметим, что раньше СМИ Беларуси показали видео с допроса Протасевича, в котором он рассказал, что находится в СИЗО-1 и сотрудничает со следствием и проблем со здоровьем у него нет. Несмотря на это у парня на лице видны странные следы.

Напомним, что президент США Джо Байден назвал нарушением международных норм принудительную посадку рейса Ryanair в Минске. ЕС ввели запрет на полеты для Беларуси в своем воздушном пространстве. 

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Беларусь, Роман Протасевич.
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