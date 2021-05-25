Аэропорт "Киев" отреагировал на решение прекратить авиасообщение с Беларусью и просит деньги у Шмыгаля

Руководство аэропорта "Киев" поддержало возможное закрытие авиасообщения Украины с Беларусью, но не стало скрывать, что это решение Кабмина не останется бесследным, поэтому попросило денежной компенсации от правительства.

Об этом заявил председатель совета директоров аэропорта Денис Костржевский в эфире «Украина24», отметив, что белорусские рейсы приносят аэропорту около 10% дохода и пассажиропотока.

"Демократические ценности должны отстаиваться любыми средствами, мы с этим согласны. Но также логично было бы и компенсировать аэропорту уменьшения пассажиропотока и прибыли", - уточнил он.

По словам Костржевского, с точки зрения бизнеса для аэропорта "это большая потеря".

"Ежемесячно пассажиропоток в этом направлении составлял 3-5 тысяч, а в докарантинные времена - 10-12 тысяч", - отметил он.

Напомним, в национальном аэропорту "Минск" 23 мая незапланированно приземлился самолет компании Ryanair, который следовал по маршруту "Афины-Вильнюс". На борту находился основатель Telegram-канала NЕХТА Роман Протасевич, которого преследуют в Беларуси. Протасевича в Беларуси обвиняют в организации массовых беспорядков. При этом глава авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири охарактеризовал принудительную посадку рейса Ryanair в Минске как "поддерживаемый государством угон". Но самолеты Ryanair как ни в чем не бывало продолжают летать над Беларусью.