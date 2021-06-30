Путин увидел американский след в истории с проходом эсминца Defender у берегов Крыма

Президент РФ Владимир Путин считает провокацией со стороны Великобритании и США инцидент с британским эсминцем Defender.

Такое мнение он озвучил во время "Прямой линии с президентом".

По его словам, это была комплексная провокация, проводившаяся Британией и Америкой.

"Даже если бы мы потопили этот корабль, трудно было бы представить, что мир встал бы на грань Третьей мировой войны", — заявил Путин.

Напомним, что 23 июня, между кораблями РФ и британским эсминцем Defender у берегов Крыма произошел конфликт, в результате чего, по данным РФ, по кораблю Британии был открыт предупредительный огонь. В свою очередь в Британии сообщили, что обстрела не было, а военные РФ просто проводили военные учения.