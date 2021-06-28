"Кремлю отправили скромное послание": что показала история с найденными на улице секретными данными о миссии Defender у Крыма

BBC опубликовала секретные документы о проходе британского эсминца Defender у Крыма, найденные якобы на автобусной остановке.

В них говорилось, что Британия приняла решения о проходе эсминца, и поддержки Украины, а также, чтобы показать, что Лондон не боится плавать в водах, которые считает украинскими.

Об этом в своей Фейсбуке высказался политтехнолог Алексей Голобуцкий. Приводим текст на языке оригинала.

"Велика Британія спілкується з Кремлем ще не ґеґами, але вже перетворила спілкування на повноцінний тролінг. Що характерно, росіяни навіть розуміють, що їх тупо тролять. Навіть обурюються, як-от спікер руссо-МЗС Маша Захарова ("Лондон продемонстрировал очередную провокацию и порцию вранья для её прикрытия"). Але зробити ж нічого не можуть.

Але офіційний Лондон опустив Росію красиво. Просто "документи загубив". На автобусній зупинці в Кенті, в купі сміття. Аналітики Міноборони завжди вивчають секретні документи саме хрін-зна де на купах сміття попри автобусні зупинки - це їхня професійна фішечка така. А відповідальні громадяни завжди несуть трохи пом'яті і промоклі секретні документи прямо в ВВС.

Правильно. А в який ще спосіб абсолютно безкарно донести до Кремля скромне послання "Шарік, ти дурак" і "Фігвам, ізба такая індєйская вам", а не визнання Кримського шельфу "територіальними водами РФ".

Бо з цієї точки зору "загублений документ" взагалі цікавий: там багато разів в різних варіаціях повторюються пасажі про "українські територіальні води", "майбутні домовленості з Україною", "захід у води України" тощо. І про анексію Криму теж кілька разів нагадується - з ремарками на тему "це не робить територіальні води України російськими".

Ба більше: документ прямо констатує, що вся ситуація була запланована завчасно як спосіб подражнити Росію ("Місія, яка отримала назву "Op Ditroite", була предметом обговорень на високому рівні вже в понеділок - чиновники припускали реакцію Росії, якщо HMS Defender підпливе близько до Криму"). Тобто, просто познущатись з тваринки.

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"А хочте, я його лясну - він стане фіолетовим, в крапочку!"

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І висновок ВВС: "...Документи, виявлені в Кенті, підтверджують, що проходження через TSS було продуманим рішенням британського уряду продемонструвати підтримку Україні, незважаючи на можливі ризики. Безумовно, це було використання військового корабля для досягнення дипломатичних цілей. Але його основною метою було не "копати російського ведмедя". Усе це стосувалося свободи судноплавства та чіткого підтвердження суверенітету України після анексії Криму Росією у 2014 році".

В перекладі: ми так і думали, що ви впіймаєтесь і на цілий світ гордо продемонструєте свою неадекватність і агресивність.

Звісно, я геть не думаю, що всі ці зусилля були зроблені заради України і в наших інтересах. Просто ми виявились найближчим і найоптимальнішим за витратами й наслідками майданчиком для реалізації ще одного кроку з антиросійських планів Лондона. Бо там і про Скрипалів не забули, і про інші прецеденти, коли Кремль нахабно плював в їхній "фіш енд чіпс". А пам'ять в підданих Її Величності Єлизавети довга і детальна, для точності ще й дубльована в записничках: хто їм коли і куди плюнув і не так глянув.

Так що це точно не останній подібний тролінг. Чекаємо наступної серії.))"

Напомним, что ранее эксперт объяснил, почему секретные документы Британии о проходе судна Defender возле Крыма попали в СМИ.