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Слив секретных данных о проходе эсминца Defender у Крыма может быть выгоден Британии

Слив секретных данных о проходе эсминца Defender у Крыма может быть выгоден Британии
Обновлено 15:03 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В среду, 23 июня, между российскими кораблями и британским эсминцем Defender у побережья оккупированного Крыма произошел небольшой конфликт, в ходе которого, как сообщили россияне, по кораблю ВМС Британии был открыт предупредительный огонь. Вместе с тем, в Британии сообщили, что обстрела не было, а россияне неподалеку проводили военные учения. 

Однако, в воскресенье, 27 июня, в западных СМИ появилось сообщение о том, что в мусорном баке на одной из автобусных остановок в графстве Кент были обнаружены секретные документы, из которых выплывает, что власти Британии специально избрали "опасный" маршрут, чтобы продемонстрировать поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. 

О том, что следует из этого жеста, поразмышлял украинский ученый и политический деятель, а также бывший постпред президента в АР Крым Борис Бабин. 

"Власть Великобритании сейчас хочет продемонстрировать, что все не только под ее полным контролем, но и все время было под ее полным контролем. Кроме того, как известно премьер Джонсон прямо и публично поддержал в этой операции действия именно военных, а не отдельных якобы осторожных дипломатов", - написал он. 

Вместе с тем, Бабин указал, что в Британии не принято передавать позицию Минобороны по "сложным вопросам" в медиа через своих представителей. 

"Для такого в цивилизованных странах существуют мусорные кучи возле остановок", - отметил он. 

Как сообщалось ранее, генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко рассказал "Телеграфу" о том, какие выводы можно сделать из этого инцидента и почему жест Британии стоит трактовать, как "пощечину" России.  

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Украина, Великобритания, НАТО, Россия, Крым.
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