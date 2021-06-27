Слив секретных данных о проходе эсминца Defender у Крыма может быть выгоден Британии

В среду, 23 июня, между российскими кораблями и британским эсминцем Defender у побережья оккупированного Крыма произошел небольшой конфликт, в ходе которого, как сообщили россияне, по кораблю ВМС Британии был открыт предупредительный огонь. Вместе с тем, в Британии сообщили, что обстрела не было, а россияне неподалеку проводили военные учения.

Однако, в воскресенье, 27 июня, в западных СМИ появилось сообщение о том, что в мусорном баке на одной из автобусных остановок в графстве Кент были обнаружены секретные документы, из которых выплывает, что власти Британии специально избрали "опасный" маршрут, чтобы продемонстрировать поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

О том, что следует из этого жеста, поразмышлял украинский ученый и политический деятель, а также бывший постпред президента в АР Крым Борис Бабин.

"Власть Великобритании сейчас хочет продемонстрировать, что все не только под ее полным контролем, но и все время было под ее полным контролем. Кроме того, как известно премьер Джонсон прямо и публично поддержал в этой операции действия именно военных, а не отдельных якобы осторожных дипломатов", - написал он.

Вместе с тем, Бабин указал, что в Британии не принято передавать позицию Минобороны по "сложным вопросам" в медиа через своих представителей.

"Для такого в цивилизованных странах существуют мусорные кучи возле остановок", - отметил он.

Как сообщалось ранее, генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко рассказал "Телеграфу" о том, какие выводы можно сделать из этого инцидента и почему жест Британии стоит трактовать, как "пощечину" России.