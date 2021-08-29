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Міністр оборони РФ назвав українців і росіян одним народом, заявивши, що не бачить в Україні загрози

Автор
Г. Лубенець
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Міністр оборони РФ назвав українців і росіян одним народом, заявивши, що не бачить в Україні загрози Новина оновлена 29 серпня 2021, 20:17
Сергій Шойгу

Шойгу не вважає Україну загрозою для Росії.

Глава Міністерства оборони Росії Сергій Шойгу повторив путінський наратив про те, що росіяни і українці нібито є "одним народом ".

Його виступ показували в ефірі каналу " Росія 1 ".

При цьому він сказав, що не вважає, що Україна є загрозою для РФ.

"Я вважаю, що Україна і український народ — це братський народ. Це не тільки наші сусіди, ми один народ", — сказав він.

Також Шойгу згадав, що поточна ситуація в стосунках між країнами була створена "самі знаєте ким, як і за які гроші".

Як повідомлялося раніше, російська риторика про "один народ" почала звучати частіше після оприлюднення статті Володимира Путіна про "історичну єдність українців і росіян" в липні 2021 року.

Пізніше керівник Центру аналізу та стратегій (ЦАС) Ігор Чаленко розповів "Телеграфу", чого Кремль домагається такими заявами і як варто сприймати слова керівництва Росії.

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