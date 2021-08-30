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"Війська будуть дуже близько": слідом за Україною ще одна європейська країна заговорила про можливі провокації РФ

Автор
О. Волкова
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"Війська будуть дуже близько": слідом за Україною ще одна європейська країна заговорила про можливі провокації РФ Новина оновлена 30 серпня 2021, 14:25
Навчання російських і білоруських військових відбудуться вже у вересні

У Міноборони Польщі вважають, що під час спільних навчань РФ і Білорусі можуть відбутися провокації на кордоні

У Польщі напередодні старту російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021", які пройдуть у вересні на території Білорусі, оголосили про те, що вони не виключають провокацій з боку Росії.

Про це заявив заступник міністра національної оборони Польщі Марцин Оцепа, інформує "Польське радіо".

Чиновник каже, що свого часу агресія РФ по відношенню до України почалася саме з подібних маневрів на кордоні, і не виключає, що Польщу може спіткати така ж доля.

"Ми повинні бути готовими до всіх сценаріїв. Але сьогодні найбільш ймовірними є сценарії провокацій на кордоні, оскільки російські війська будуть дуже близько до кордонів Польщі, вони будуть розміщуватися на білоруських полігонах і аеродромах в безпосередній близькості через події на кордоні, пов’язані з міграційною активністю", — говорить Оцепа.

Нагадаємо, глава Міністерства оборони Росії Сергій Шойгу повторив путінський наратив про те, що росіяни і українці нібито є "одним народом". При цьому він сказав, що вважає, що Україна не є загрозою для РФ.

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