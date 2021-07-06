В России задержали консула Эстонии: ответ не заставил себя долго ждать

В российском Санкт-Петербурге задержан консул Эстонии Март Лятте.

Об этом сообщает Интерфакс.

Как объяснили в ФСБ, он задержан "во время получения от российского гражданина информации закрытого содержания".

Там также указали, что это действие имеет "явный враждебный характер" по отношению к России.

"К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права", - заявили в ФСБ.

Ответ МИД Эстонии себя долго ждать не заставил. Как сообщает Delfi, во внешнеполитическом ведомстве страны заявили, что Лятте во время задержания был на рабочей встрече в Петербургском государственном политехническом институте.

Обвинения ФСБ официальные представители Эстонии назвали безосновательными, а улики - сфабрикованными. Кроме того, подобные действия в стране расценили, как "незаинтересованность РФ в дружеских отношениях с соседями".

"Эстония осуждает подобную провокацию", - сказала пресс-секретарь МИД Аари Леммик.

Как сообщалось ранее, Беларусь намерена поставлять технику через территорию РФ в оккупированный Крым.