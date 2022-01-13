Не за наш счет: Данилов резко ответил по поводу окончания войны на Донбассе

Против Украины и мира ведется особый тип войны.

Пока Россия пытается приближением войск к границам Украины принять участие в геополитических изменениях в мире, снова заговорили про решение конфликта на Донбассе. Для этого необходимо согласие на определенный вариант от украинского общества.

Такую мысль высказал в интервью "Украинской правде" секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

"Если общество не даст акцепта на решение вопроса на территории Донецкой, Луганской области, никакие переговоры – невозможны, — заявил он и добавил, — наше желание – закончить войну, но не за наш счет".

Если окончание конфликта будет за счет Украины — в обществе это вызовет отторжение. Данилов считает, что вопрос Донбасса у российского президента Владимира Путина — не в приоритете. Секретарь СНБО заявил, что к локальным провокациям в Украине готовятся.

Он отметил, что вместо ядерной войны — ведется кибернетическая и энергетическая. Последствия первой можно оценить лишь спустя время, хотя ведется она во всем мире: "они весь мир хотят качать", — заявил Данилов. Энергетическая — зацепила не только Украину. Как и Европа наша страна оказалась в сложной ситуации. Данилов предлагает оценить стоимость производства газа, если его продают по 2 тысячи долларов. Проблемы в экономиках мира также вызывает и инфляция. Деньги печатались, чтобы оказывать помощь, но их нечем подкрепить.

Как ранее писал "Телеграф", президент Украины Владимир Зеленский 11 января на встрече с немецким и французским дипломатами заявил о готовности договариваться предметно о прекращении конфликта на Донбассе. В России отреагировали и заявили, что новые договоренности станут "грузом" для Зеленского.