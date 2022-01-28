Байден хочет повысить свой рейтинг за счет Украины, - генерал о звонке президента США Зеленскому

По мнению экспертов, Запад оставляет Путину возможности сохранить лицо в случае деэскалации ситуации по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский провел в четверг, 27 января, телефонный разговор со своим коллегой из США Джо Байденом. Это был второй за неполный месяц разговор Зеленского и Байдена. Предыдущий состоялся 3 января. Тогда, как и в этот раз, президенты затронули темы поддержки Украины со стороны США в конфликте с Россией.

Эксперты проанализировали для "Телеграфа" плотность переговорного процесса, что могло остаться вне официальных релизов, а также – как следует действовать Украине, чтобы ее не склонили к невыгодной нам трактовке Минских соглашений.

Американцы прощупывают почву в ракурсе выполнения Минских соглашений

Директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета им. Мечникова Владимир Дубовик считает, что Вашингтону и Киеву важно было подчеркнуть: мы совместно планируем действия по противостоянию российской агрессии, у нас есть некая общая позиция.

"Плюс – на этой неделе доставили ответы США и НАТО в Москву касательно ее ультиматумов по "гарантиям безопасности". Нужно было об этом тоже поговорить, – отмечает эксперт. – Хоть, по словам нашего министра иностранных дел Кулебы, Вашингтон поделился с нами заранее этим документом, важно было всё же лично, в общении первых лиц государств, проговорить определенные вещи, которые там содержаться".

В основном это был звонок поддержки, координации, направленный на формирование сплоченной, единой позиции в создавшейся ситуации, когда РФ, условно говоря, "шатает" весь мир, считает Владимир Дубовик.

По его мнению, указанные в пресс-релизах моменты – поддержка со стороны США суверенитета Украины и реформ на фоне российской агрессии, обсуждение шагов по увеличению финансовой поддержки нашей стране, приветствие возобновления переговоров в "нормандском" формате – действительно были обсуждены Байденом и Зеленским. Но кое-что могли не выносить в публичную плоскость.

"Возможно, американцы продолжают прощупывать почву, где Киев может пойти на некие небольшие уступки Москве. Это необходимо, чтобы дать возможность Путину, если он захочет деэскалации, выйти из ситуации, сохранив лицо. Ведь если по всем позициям России касательно "гарантий безопасности" он получит отказ, это может подтолкнуть к агрессии. А если какие-то вещи сможет показать себе, россиянам, в стиле "мы чего-то добились" — это снизит градус напряжения. Потому, думаю, были особенно плотные разговоры по Минским соглашениям, по возрождению встреч в "нормандском" формате. Американцы, похоже, приняли решение там прямо не участвовать. И хоть оба формата (и "минский", и "нормандский") не идеальны, ничего не дали за эти годы для разрешения конфликта, других пока нет, – отмечает Владимир Дубовик. – Поэтому Украине важно показать, что мы готовы и дальше участвовать в переговорах, настроены на мир, на решение кризиса (в том числе – эскалации у наших границ) дипломатическим путем. И Байден прощупывает, на какие компромиссы ради движения к миру готов пойти официальный Киев".

По словам эксперта, эскалация, устроенная РФ, подталкивает к движению вперед, хотя бы по Минским соглашениям.

"Но здесь есть "красные линии" для Украины, – предупреждает Владимир Дубовик. – Те же прямые переговоры с ОРДЛО, некие политические моменты до разрешения вопросов с безопасностью. Если Зеленский пойдет на некие уступки, это вызовет возмущение части общества. Возможно, расчет Кремля именно на это. Ведь нестабильность внутри Украины, какие-то протесты, хаос, дестабилизация – Москве только на руку. И один из поводов для военной акции".

Это желание продемонстрировать лидерство США

Кандидат политических наук, аналитик Олеся Яхно уверена, что очередной созвон Байдена и Зеленского следует рассматривать в контексте тех переговоров, которые мы наблюдали практически весь январь, включая эту неделю.

"Это и новая встреча Блинкена и Лаврова после серии визитов госсекретаря США в Киев и Москву, и встреча советников глав "нормандской четверки" в Париже, и многие другие очные и заочные переговоры. Цель звонка из Белого дома – подтвердить поддержку Украины, показать, что США последовательно и четко придерживаются своей позиции относительно риска новой военной атаки со стороны РФ против нашей страны. Кстати, уже началась дискуссия (с моей точки зрения – правильная) касательно того, что является в XXI веке такой атакой. Это ведь не только открытое военное вторжение, но и разные гибридные возможности, которые активно использует Россия. Включая кибератаки, дезинформацию, другие провокационные действия", – подчеркивает Олеся Яхно.

Она считает, что целью звонка Байдена было – продемонстрировать остальным государствам, в том числе Европе, что именно США являются лидером в процессе выработки методов противодействия РФ. А также – обсудить некие детали прошедших ранее переговоров.

"Но больше это, всё же, было важно в ракурсе публичной поддержки. Демонстрационной. Чтобы это видели не только Россия, но и Европа, – уверена Олеся Яхно. – Не секрет, что есть определенные противоречия между США и отдельными странами ЕС по вопросу "Северного потока-2", санкций против РФ и так далее. И именно США задают определенный тон, являясь, по сути, хедлайнером, первой скрипкой в процессе выработки единой, коллективной позиции США, ЕС и НАТО в отношении возможных действий РФ".

Общими усилиями можно добиться результатов, выгодных Украине и коллективному Западу

Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж уверен, что звонок Байдена во многом связан с возвращением к Минским соглашениям, "нормандскому формату", попыткам поиска реальных путей урегулирования ситуации на Донбассе, деэскалации на украинско-российской границе.

"Украинская тема не только в плане недопущения военных действий со стороны РФ, но и в ракурсе разрешения конфликта на Донбассе, звучит всё громче. Причем не только из уст европейских лидеров "нормандского формата", но и от представителей США и Британии. И вот – новые переговоры, новые поиски выхода из тупика. Ранее администрация Путина не раз заявляла, что мы что-то должны еще выполнить, чтобы эти встречи принесли результат. Чтобы встретились главы государств. В этом, кстати, заинтересованы и новый канцлер Германии Шольц и президент Франции Макрон, у которого весной – выборы. Каждый хочет продемонстрировать успехи на внешней арене с целью повышения собственных рейтингов. Хочет этого и Байден. Неслучайно он стал так внимателен к украинской тематике. Неслучайно Шольц в феврале летит в США. Похоже, идет активное формирование общей повестки, общего видения – как остановить то, что почти восемь лет творится на востоке нашей страны", – считает Николай Маломуж.

Он уверен, что Украине важно формировать свои позиции, в том числе в ОБСЕ, миссия которой мониторит ситуацию на Донбассе.

"Мы не должны занимать позицию наблюдателя или просителя. Следует предлагать реальные механизмы разрешения ситуации. А для этого важно глубокое понимание мировых форматов политики. Глубинных интересов США, ЕС, РФ и так далее. Предложить некую общую политическую стратегию в рамках различных переговорных клубов и форматов. При этом развивать двусторонние форматы, заручаясь поддержкой мощных игроков, имеющих влияние на Россию. Это будет нелегко, – предупреждает Николай Маломуж. – Россия будет и дальше давить, пытаясь продвинуть свои условия и урегулирования ситуации на Донбассе, и передела сфер влияния. Но общими усилиями можно добиться результатов, выгодных не ей, а Украине и коллективному Западу".

Отметим, что 26 января США дали письменные ответы на так называемые "гарантии безопасности" России – ряд документов, в которых Кремль требовал свернуть поддержку Украины со стороны НАТО и США, а также разоружить стран Балтии и Польши.

10 января представители США после переговоров с российскими дипломатами в Женеве заявили, что не станут решать будущее Украины без ее участия.

Переговоры происходят на фоне активного наращивания численности российских войск у украинской границы.