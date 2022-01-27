Политический консультант, магистр международных отношений Тарас Березовец оценил для "Телеграфа" итоги "нормандских" переговоров

Ключевое в переговорах политических советников глав Нормандского формата, которые состоялись 26 января в Париже, – то, что РФ приняла решение на повторную такую встречу через две недели в Берлине.

Это означает, что Кремль начал активно искать выход из тупика, в которой сам себя загнал своим декабрьским ультиматумом по "вопросам безопасности".

Путину необходимо, условно говоря, слезть с той пальмы, на которую он взобрался очень высоко. И упасть с которой может оказаться очень больно.

Потому Путину важно сохранить лицо. Проведение следующего раунда переговоров в нормандском формате позволяет ему говорить: мы не можем переходить к следующему этапу эскалации, поскольку мы ж ведем переговоры с Украиной и Западом.

Всё это может означать, что Путин ищет выходы из дипломатического тупика. И не случайно встреча в Париже совпала с ответами США и НАТО на российские требования по "вопросам безопасности".

Сам факт проведения переговоров теперь еще и в Берлине – уже обнадеживающий сигнал касательно возможной деэскалации.

В то же время нельзя исключать, что поскольку порох уже загружен в бочки, любая искра может взорвать ситуацию. А потому следует быть крайне осторожными и с прогнозами, и с заявлениями, и с действиями.

Всё может рвануть по какой-то дикой случайности. По причине самого невинного инцидента.

Но будем надеяться, что события начали двигаться в сторону деэскалации.

Что вызывает удивление, это присутствие от Украины на переговорах в нормандском формате главы Офиса президента – Андрея Ермака. Если мы говорим о политических советниках, то представлять нашу страну должен был бы секретарь СНБО Алексей Данилов. Это его прерогатива, а точно не компетенция Ермака, который не наделен никакими полномочиями. И на низкую компетентность которого не раз обращали внимание западные дипломаты.