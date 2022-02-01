НАТО уже "воевало" с РФ: россиян пристыдили историческим фактом

Напомнили про факты помощи в 1992 году.

Дипломатическая конфронтация России со странами НАТО из-за риска вторжения в Украину и отстаивания своих геополитических интересов сопровождается громкими заявлениями и требованиями со стороны РФ. В медиа организация часто выставляется в негативном ключе.

Блогер Максим Мирович напомнил, что российские военные и представители организации уже встречались — тридцать лет назад Альянс помог России пережить тяжелые времена и присылал гуманитарную помощь продовольствием.

Согласно его данным от стран НАТО, среди которых США и Канада, в Россию прибыли 282 рейса с более чем семью тысячами тонн продовольствия и медикаментов. Он также опубликовал архивные кадры разгрузки продуктов: замороженных куриных окорочков, консервов, мешков с сыпучими продуктами.

Разгрузка "гуманитарки"

Передача продуктов питания

Прибыли американские консервы

Он также напомнил, что поставки продовольствия в Россию из США были и ранее. Отметим, что среди четырех поставок, которые вспоминает Мирович за 150 лет, были продукты в начале 20-х годов ХХ века для преодоления голода.

Блогер также иронизировал над тем, что могло "заинтересовать" войска союза в России — сломанные санки, бесплатное жилье, чайный гриб и другое. Также он рассказал, что часть товаров по "гуманитарке" хоть и была бесплатной, оказывалась на прилавках магазинов.

Товары от стран-помощников продавали

Ранее "Телеграф" писал про статистику упоминания слова "фашизм" и однокоренных к нему в Советском Союзе в начале Второй мировой войны. Почти два года угрозу Германии игнорировали даже на уровне медиа.