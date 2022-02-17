Укр

Россия направила США ответ насчет безопасности: о чем заявляют и что с Украиной

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Российское МИД Новость обновлена 17 февраля 2022, 18:27
Российское МИД

В бумажном варианте послания 11 страниц.

Российское министерство иностранных дел в четверг 17 февраля направило ответ для США на тему "гарантий безопасности".

Текст документа опубликован на странице ведомства в соцсети "Facebook".

Что сказано по Украине:

  • Украинская часть начата с того, что "российского вторжения" в нашу страну нет, не планируется, а заявления про ответственность РФ за эскалацию названы попыткой надавить и обесценить российские предложения,
  • конфликт назван "внутриукраинским", урегулировать можно только при реализации Минских соглашений. Россия назвала такие шаги важными для деэскалации: надавить на Киев для выполнения "Минска", прекратить поставлять оружие, отозвать советников и инструкторов с Запада, не проводить совместные учения ВСУ с НАТО и вывести поставленное ранее иностранное вооружение,
  • раскритиковали слова об оккупации Крыма, заявив что полуостров и его жители "вернулись" в состав РФ без применения силы или угроз ею. "Вопрос о принадлежности Крыма закрыт", — сказано в документе,
  • если наша страна станет членом Альянса, якобы появится угроза силовой попытки возращения Крыма, что втянет США и союзников в вооруженное противостояние.

Также среди ключевых положений:

  • США не дали конструктивного ответа на российские предложения,
  • если в США не готовы договариваться — РФ отреагирует, в том числе и с мерами "военно-технического характера",
Выдержка из текста
Выдержка из текста
  • настаивают на выводе всех вооруженных сил и вооружений США, размещенных в центральной, южной и восточной Европе и Прибалтике,
  • документ РФ — пакетный и предложения должны рассматриваться в комплексе,
  • Россия готова работать по вопросам нестратегического ядерного вооружения, но при соблюдений условий РФ.

Для передачи ответа США в МИД РФ вызывали американского посла Джона Салливана. Как писал "Телеграф", этот же день из России выслали его заместителя.

Теги:
#США #Россия #Гарантии безопасности
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