Росія надіслала США відповідь щодо безпеки: про що заявляють і що з Україною

У паперовому варіанті листа 11 сторінок.

Російське міністерство закордонних справ у четвер 17 лютого надіслало відповідь для США на тему "гарантій безпеки".

Текст документа опубліковано на сторінці відомства у соцмережі "Facebook".

Що сказано по Україні :

Українська частина розпочата з того, що "російського вторгнення" до нашої країни немає, не планується, а заяви про відповідальність РФ за ескалацію названі спробою натиснути та знецінити російські пропозиції,

конфлікт названий "внутрішньоукраїнським", врегулювати можна лише за реалізації Мінських угод. Росія назвала такі кроки важливими для деескалації: натиснути на Київ для виконання "Мінська", припинити постачати зброю, відкликати радників та інструкторів із Заходу, не проводити спільні навчання ЗСУ з НАТО та вивести поставлене раніше іноземне озброєння,

розкритикували слова про окупацію Криму, заявивши, що півострів та його мешканці "повернулися" до складу РФ без застосування сили або погроз нею. "Питання про належність Криму закрите", — сказано в документі,

якщо наша країна стане членом Альянсу, нібито з’явиться загроза силової спроби повернення Криму, що втягне США та союзників у збройне протистояння.

Також серед ключових положень:

США не дали конструктивної відповіді на російські пропозиції,

якщо США не готові домовлятися — РФ відреагує, зокрема і з заходами "військово-технічного характеру",

Витримка з документу

наполягають на виведенні всіх збройних сил та озброєнь США, розміщених у центральній, південній та східній Європі та Прибалтиці,

документ РФ — пакетний та пропозиції повинні розглядатися в комплексі,

Росія готова працювати з питань нестратегічного ядерного озброєння, але за дотримання умов РФ.

Для передачі відповіді США у МЗС РФ викликали американського посла Джона Саллівана. Як писав "Телеграф", цей же день із Росії вислали його заступника.