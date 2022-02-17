Росія надіслала США відповідь щодо безпеки: про що заявляють і що з Україною
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У паперовому варіанті листа 11 сторінок.
Російське міністерство закордонних справ у четвер 17 лютого надіслало відповідь для США на тему "гарантій безпеки".
Текст документа опубліковано на сторінці відомства у соцмережі "Facebook".
Що сказано по Україні :
- Українська частина розпочата з того, що "російського вторгнення" до нашої країни немає, не планується, а заяви про відповідальність РФ за ескалацію названі спробою натиснути та знецінити російські пропозиції,
- конфлікт названий "внутрішньоукраїнським", врегулювати можна лише за реалізації Мінських угод. Росія назвала такі кроки важливими для деескалації: натиснути на Київ для виконання "Мінська", припинити постачати зброю, відкликати радників та інструкторів із Заходу, не проводити спільні навчання ЗСУ з НАТО та вивести поставлене раніше іноземне озброєння,
- розкритикували слова про окупацію Криму, заявивши, що півострів та його мешканці "повернулися" до складу РФ без застосування сили або погроз нею. "Питання про належність Криму закрите", — сказано в документі,
- якщо наша країна стане членом Альянсу, нібито з’явиться загроза силової спроби повернення Криму, що втягне США та союзників у збройне протистояння.
Також серед ключових положень:
- США не дали конструктивної відповіді на російські пропозиції,
- якщо США не готові домовлятися — РФ відреагує, зокрема і з заходами "військово-технічного характеру",
- наполягають на виведенні всіх збройних сил та озброєнь США, розміщених у центральній, південній та східній Європі та Прибалтиці,
- документ РФ — пакетний та пропозиції повинні розглядатися в комплексі,
- Росія готова працювати з питань нестратегічного ядерного озброєння, але за дотримання умов РФ.
Для передачі відповіді США у МЗС РФ викликали американського посла Джона Саллівана. Як писав "Телеграф", цей же день із Росії вислали його заступника.
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