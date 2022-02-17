Росія пішла на нове загострення зі США: подробиці

У відповідь заходів, як і інформації про причини дипломатичного конфлікту, поки що немає.

Напруга у відносинах США та Росії може зрости – з РФ вислали заступника американського посла Барта Гормана.

Про це повідомляє "РІА Новини".

За інформацією прес-секретаря дипломатичної місії США Джейсона Ребхольца, Горман не відпрацював у Росії і трьох років і був другим після посла Джона Саллівана за значимістю у московському посольстві США. Його віза була дійсна. Також у повідомленні сказано, що у США розцінили такий вчинок як "ескалаційний крок".

За даними посольства, Горман до призначення в Росію працював зампомічником держсекретаря та помічником голови в Бюро дипбезпеки Держдепу США. У Росії він працював не вперше — у 2014-2016 роках був головою служби безпеки в Москві, до цього перебував на позиції помічника начальника з 1999 до 2001 року.

Барт Горман

Зазначимо, що главу дипмісії, посла Саллівана 17 лютого викликали до російського МЗС. ЗМІ РФ пов’язують візит із відповіддю росіян американцям щодо гарантій безпеки, відправку якої на четвер анонсував глава відомства Сергій Лавров.

Діалог США, НАТО та Росії на цю тему розпочався ще минулого року. Росія висунула вимоги, які частково стосувалися України. Серед іншого РФ не хоче розширення НАТО на Україну та інші держави.

Вимоги Росії вже підтримав Китай. Як писав "Телеграф", у США на "гарантії безпеки" відповіли, що готові до діалогу, але з питань взаємного інтересу.