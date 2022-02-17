Россия пошла на новое обострение с США: подробности

Ответных мер, как и информации о причинах дипломатического конфликта пока нет.

Напряжение в отношениях США и России может возрасти — из РФ выслали заместителя американского посла Барта Гормана.

Об этом сообщает "РИА Новости".

По информации пресс-секретаря дипломатической миссии США Джейсона Ребхольца, Горман не отработал в России и трех лет и был вторым после посла Джона Салливана по значимости лицом в московском посольстве США. Его виза была действительна. Также в сообщении сказано, что в США расценили такой поступок как "эскалационный шаг".

Согласно данным посольства, Горман до назначения в Россию работал зампомощника госсекретаря и помощником главы в Бюро дипбезопасности Госдепа США. В России он работал не впервые — в 2014-2016 годах был главой службы безопасности в Москве, до этого пребывал на позиции помощника начальника с 1999 по 2001.

Барт Горман

Отметим, что главу дипмиссии, посла Салливана 17 февраля вызывали в российский МИД. СМИ РФ связывают визит с ответом россиян американцам по гарантиям безопасности, отправку которого на четверг анонсировал глава ведовства Сергей Лавров.

Диалог США, НАТО и России на эту тему начался еще в прошлом году. Россия выдвинула требования, которые частично касались и Украины. Среди прочего, РФ не хочет расширения НАТО на Украину и другие государства.

Требования России уже поддержал Китай. Как писал "Телеграф", в США на "гарантии безопасности" ответили, что готовы к диалогу, но по вопросам взаимного интереса.