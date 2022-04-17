Миколаїв продовжує страждати від обстрілів окупантів: люди без води та світла

Росіяни не можуть пробитися до Миколаєва, але доставляють масу проблем його мешканцям

У Миколаєві вже кілька днів проблеми з водою через постійні обстріли окупантів, — тепер пошкоджено ще й лінію електропостачання.

Про це вранці 17 квітня проінформувала місцева влада.

"Друзі, пошкоджено одну з підстанцій на 35кВ у мкрн Соляні. Полагодимо найближчим часом і відновимо електропостачання. Також є проблема зі світлом у Тернівці. Ремонтуємо", — повідомив мер Олександр Сенкевич.

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Керівник Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім тим часом пояснив, що немає причин панікувати через відсутність води.

За його словами, найближчі області відгукнулися на прохання про допомогу, вода, все потрібне для її очищення та опріснювачі вже їдуть, і найближчим часом потреби міста у воді будуть задоволені як мінімум наполовину, а як максимум може навіть вдасться відновити водопостачання повністю.

Що зараз відбувається у Миколаєві?

Російські військові другий місяць намагаються пробитися до Миколаєва з окупованих районів Херсонської області, але українські захисники героїчно відбивають усі атаки.

Миколаїв стратегічно важливий для окупантів, оскільки через нього лежить шлях із Криму до Одеси та Придністров’я, але вони не мають шансів туди пробитися.

Карта бойових дій Миколаїв 17.04.2022

Як повідомляв "Телеграф", вранці росіяни здійснили ракетний обстріл Броварів під Києвом, — там теж люди залишилися без води та світла.