Джонсон привітав українців із Великоднем та заговорив солов'їною (відео)

Він побажав світлу нарешті перемогти суцільну темряву

Бути сильними та відважними закликав українців прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, згадавши про нашу країну у традиційному великодному привітанні. Також від політика, якому за підтримку нашої держави росія заборонила в'їзд, у зверненні прозвучала і українська мова.

Відеозаписом поділився офіційний Twitter-акаунт британського прем'єра у неділю, 17 квітня.

Чому росії не перемогти Україні у війні?

Християни західного обряду, яких у Європі переважна більшість, святкують Воскресіння Христове саме цього тижня. Утім, навіть попри те, що Україна зустріне Великдень лише через тиждень, Джонсон все одно говорив про неї.

На його думку, нині саме українці розуміють важливість свята, яке є вісником надії та вшановує перемогу життя над смертю, а добра — над злом.

"Будьте сильні та майте у серці відвагу ви всі, хто уповає на Господа", — цю фразу Борис Джонсон вимовив українською.

Своє звернення політик завершив найкращими побажаннями для всіх християн світу.

Додамо, що цьогоріч українська також зазвучала від Папи Римського. Традиційне пасхальне вітання "Христос воскрес" від понтифіка прозвучало саме нашою мовою.

Згадав про війну в Україні на Великдень і німецький канцлер Олаф Шольц. За його словами, бойові дії, що відбуваються в Європі, є гнітючими для всіх жителів континенту. Саме тому, підкреслив політик, Німеччина і підтримує нашу державу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, як саме на православну Пасху, 24 квітня, працюватимуть церкви в Україні та чи буде можливість піти посвятити продукти.