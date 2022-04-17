Росіяни розпочали примусову мобілізацію українців не лише на Донбасі

Окупанти, які втратили величезну кількість поплічників, намагаються залучити до війни хоч кого-небудь.

Курівництво російських окупантів, яке запустило примусову мобілізацію населення в ОРДЛО, тепер намагається долучити до війни проти України жителів населених пунктів Харківщини, які опинилися в окупації.

Про це у неділю, 17 квітня, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

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Зазначається, що через брак людських ресурсів російські загарбники намагаються долучити до війни жителів Ізюма, що у Харківській області.

Крім того, росіяни на деяких тимчасово окупованих територіях, зокрема Херсонщині, готуються до незаконного референдуму, щоб проголосити так звану "ХНР" (херсонську народну республіку). У Генштабі вказують, що для цього окупанти хочуть використати персональні дані жителів області, які збирають під час видачі "гуманітарки".

Серед мешканців Херсонщини також поширюється інформація, що після цього референдуму в області почнеться "мобілізація" до російських збройних сил.

Нагадаємо, що командування російської армії, яке намагається приховати втрати своїх регулярних військ на війні в Україні, не може виконати планів з мобілізації. Причина у тому, що росіяни не хочуть воювати. У зв'язку з цим країна-агресор планує оголосити мобілізацію на національному рівні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у зв’язку зі значними втратами особового складу росія вербує бойовиків у невизнаному Придністров’ї.