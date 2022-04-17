Дідусь з Бородянки став "легендою", розповівши, як труїв "кадирівців" під час окупації

Окупантів підгодовували щурячою отрутою.

Літній чоловік з Бородянки Київської області, де російські окупанти жорстоко знущалися з людей, розповів секрет розправи над чеченцями і став "героєм" мережі.

Про це йдеться у відео, яке у неділю, 17 квітня, розповсюдили українські Telegram-канали.

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Житель Бородянки розповів, що для чеченців він приготував бринзу "з секретом", після чого пригощав нею окупантів.

"Я своїми мізками дійшов до того, щоб приготувати бринзу на щурячій отруті й пригощати нею чеченців. Я приготував, а через скільки отрута діяла я не знаю. І все", — повідомив літній чоловік.

Зізнання чоловіка розповсюдили у багатьох українських Telegram-каналах та Twitter-акаунтах, зазначивши, що навіть такої розправи над окупантами замало, якщо взяти до уваги жорстокі тортури, які вони застосовували відносно місцевих жителів.

Нагадаємо, що Бородянка нарівні з Бучею та іншими містами Київщини стала справжньою "Меккою жахів" для іноземних журналістів, які не приховували шоку від побаченого і поділилися знімками від перебування в цьому місті, зруйнованому армією Росії.

Кореспондент "Телеграфу" також побував у цьому містечку, показавши через об’єктив своєї камери, що саме створив тут "рускій мір". Місто багато де зрівняли із землею — у деяких будинках складно не побачити величезні наскрізні дірки.

Раніше повідомлялося, що у Бородянці може бути набагато більше жертв, ніж у Бучі (Київська область), яка стала символом російського терору. У Бородянці російські солдати зривали евакуації, стріляли у мирних жителів, бомбардували житлові будинки та не давали рятувати людей з-під завалів.