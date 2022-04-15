Українців роздягали, били та страчували: журналісти CNN вразили фоторепортажем із Бородянки

Навіть досвідчені репортери зізнаються: подібного вони ще не бачили

Бородянка Київської області, яку кілька тижнів "кошмарили" російські окупанти, нарівні з Бучею та іншими містами Київщини стала справжньою "Меккою жахів" для іноземних журналістів. Так, наприклад, своїми враженнями (і знімками, звичайно) від перебування в цьому місті, зруйнованому армією Росії, поділилися журналісти CNN.

Найбільше їх уразило кілька окремих історій, якими вони поділилися у свіжому репортажі.

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За словами Васко Котовіо, який побував на Київщині, найбільше його вразило у Бородянці заднє подвір’я одного із звичайних приватних будинків. Запропонувала зробити знімок, від якого по шкірі біжить мороз, господарка ділянки, яка встигла виїхати з міста до початку терору з боку російських військових.

Бородянка на карті України

За садовим навісом жінка виявила тіло невідомого чоловіка з мішком на голові та зав’язаними за спиною руками. Із нього стягнули штани, залишивши лише спідню білизну, що дозволило продемонструвати моторошні синці на ногах. Поряд з трупом було знайдено лише одну гільзу. Як пізніше виявилося, кулю випустили в голову — так зазвичай відбуваються цілеспрямовані страти.

Що саме зробив чоловік, з’ясувати не вдалося, однак те, що він зазнав тортур російських солдатів, є беззаперечним.

Також кореспондент CNN показав, як волонтери витягують із обстріляної машини тіло ще одного місцевого мешканця. За попередніми даними, чоловік їхав за необхідними ліками, коли в його бік було відкрито вогонь на поразку. Скільки часу автомобіль пробув у кюветі, не повідомляється.

Загалом Бородянка вразила американських журналістів, адже нарівні з Бучею, Ірпенем та Гостомелем стала втіленням жорстокості та нелюдяності російської армії в Україні.

Бородянка після російської армії. Фото CNN

Нагадаємо, що кореспондент "Телеграфа" також побував у цьому містечку, показавши через об’єктив своєї камери, що саме створив тут "рускій мір". Місто багато в чому зрівняли із землею — у деяких будинках зяяють величезні наскрізні дірки.

Також ми писали про те, скільки загиблих мешканців Бучі було застрелено російськими солдатами. Статистика, озвучена місцевим мером, є зовсім невтішною.