Російські десантники готують морську операцію в Азовському морі: що відомо

ЗСУ продовжують відбивати атаки росіян.

На 53-й день повномасштабного вторгнення продовжується рух російських підрозділів на територію України з Курської, Брянської та Воронезької областей.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 17 квітня на сторінці у Facebook.

Перевірені новини про війну і не тільки шукайте у нашому Telegram

На Донецькому та Таврійському напрямках ворог продовжував завдавати авіаційних ударів по Маріуполі. Проводив штурмові дії у районі морського порту.

Ведеться підготовка підрозділів 810 та 155 окремих бригад морської піхоти до проведення десантної морської операції. Інформація зараз уточнюється.

У Донецькій та Луганській областях за добу відбито десять атак супротивника, знищено п’ятнадцять танків, двадцять чотири бронетехніки та десять машин, а також три артилерійські системи супротивника.

За добу ВПС ЗСУ вражено тринадцять повітряних цілей: один літак, один вертоліт, п’ять БПЛА та шість крилатих ракет.

На територіях, тимчасово окупованих російськими окупантами, продовжується мародерство та насильство російських військових проти цивільного населення. Ці дії заохочуються їхнім військовим командуванням.

Зазначимо, що на окупованих територіях Донбасу провальна ситуація з мобілізацією воювати забирають студентів і навіть музикантів.

За даними західної розвідки, експерти виділили три ймовірні напрямки наступу на Донбасі.