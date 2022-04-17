Росіяни викрали 16-річного сина українського чиновника

Хлопець їхав в евакуаційній колоні з Мелітополя у Запоріжжя.

Російські окупанти викрали 16-річного сина голови Запорізької РДА Олега Буряка. Неповнолітній юнак їхав в евакуаційній автоколоні з Мелітополя до Запоріжжя.

Про це у неділю, 17 квітня, у відеозверненні повідомив Олег Буряк.

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"Росіяни викрали мого сина на блокпості у Василівці. Йому лише 16 років. Де мій син зараз, я не знаю. Я звертаюся до європейської спільноти, до всього людства – допоможіть мені, будь ласка. Нехай увесь світ знає, що росіяни в Україні крадуть дітей", — заявив голова Запорізької РДА.

Він зазначив, що Владислав Буряк їхав у евакуаційній автоколоні, яка йшла з Мелітополя до Запоріжжя.

У коментарі виданню "Укрінформ" голова Запорізької РДА уточнив, що його син зник ще 8 квітня, коли їхав у Запоріжжя в машині з двома знайомими жінками та трьома малолітніми дітьми. На блокпості у Василівці окупанти почали підходити до кожного автомобіля й з'ясовувати, хто та куди їде. У якийсь момент у хлопця в руках побачили телефон, а при його перевірці встановили, чий він син, витягли з автомобіля та забрали юнака.

"У них (військових — ред.) є планшети й вони знайшли, що я є батьком хлопця. Весь цей час ми намагалися вирішити питання самостійно, але не вийшло", — наголосив голова РДА.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що окупанти вбили капітана збірної України з водного поло Євгена Обедінського, а його маленьку доньку викрали.