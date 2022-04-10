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Украинский комик сообщил о разводе Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Украинский комик сообщил о разводе Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна Новость обновлена 10 апреля 2022, 11:27

Официально пара ничего не подтверждала.

Не успели украинцы отойти от новостей о разводе известной пары Нади Дорофеевой и Вовы Дантеса, как стало известно, что рассталась еще одна звездная пара — украинские певцы Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко.

Об этом сообщил комик и блогер Николай Зырянов во время шоу "Комендантский чос", рассказывая певице Jerry Heil последние новости из мира украинского шоу-бизнеса.

В контексте обсуждения развода Дантеса и Дорофеевой" Яна Шемаева пожаловалась комикам, что всегда последней узнает все новости из личной жизни ее звездных коллег, на что комик рассказал артистке еще одну "сплетню".

"А ты знала, что еще Тоня Матвиенко с Мирзояном разошлись? Да-да" — шокировал новостью Николай Зырянов.

Отметим, что подтверждений этих слов нет, ведь Мирзоян и Матвиенко пока никак не комментировали возможный развод. Пара в принципе крайне редко рассказывает о своей личной жизни. На своих страницах в Инстаграм и у Арсена и у Тони полно романтических снимков.

Напомним, что Мирзоян и Матвиенко познакомились на шоу "Голос країни". Пара долго скрывала свой роман, ведь Мирзоян был женат. Однако спустя некоторое время он развелся со своей супругой и ушел в Матвиенко. Пара прожила в браке 5 лет. У них есть общая дочь, которую назвали в честь звездной бабушки — Ниной.

Ранее "Телеграф" писал, что в ноябре 2021-го года народная артистка Украины Нина Матвиенко объявила о разводе со своим супругом художником и музееведом Петром Гончаром. Супруги прожили в браке 50 лет.

Теги:
#Развод #Тоня Матвиенко #Арсен Мирзоян #Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко
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