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Український комік повідомив про розлучення Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Український комік повідомив про розлучення Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна Новина оновлена 10 квітня 2022, 11:27

Офіційно пара нічого не підтверджувала.

Не встигли українці відійти від новин про розлучення відомої пари Наді Дорофєєвої та Вови Дантеса, як стало відомо, що розлучилася ще одна зіркова пара — українські співаки Арсен Мірзоян та Тоня Матвієнко.

Про це повідомив комік та блогер Микола Зирянов під час шоу "Комендантське чос", розповідаючи співачці Jerry Heil останні новини зі світу українського шоубізнесу.

У контексті обговорення розлучення Дантеса та Дорофєєвої" Яна Шемаєва поскаржилася комікам, що завжди останньою дізнається про всі новини з особистого життя її зіркових колег, на що комік розповів артистці ще одну "плітку".

"А ти знала, що ще Тоня Матвієнко з Мірзояном розійшлися? Так-так " — шокував новиною Микола Зирянов.

Зазначимо, що підтверджень цих слів немає, адже Мірзоян і Матвієнко поки що ніяк не коментували можливе розлучення. Пара в принципі дуже рідко розповідає про своє особисте життя. На сторінках в Інстаграм і Арсена і Тоні повно романтичних знімків.

Нагадаємо, що Мірзоян та Матвієнко познайомилися на шоу "Голос країни". Пара довго приховувала свій роман, адже Мірзоян був одружений. Однак через деякий час він розлучився зі своєю дружиною і пішов у Матвієнко. Пара прожила у шлюбі 5 років. Вони мають спільну доньку, яку назвали на честь зіркової бабусі — Ніною.

Раніше "Телеграф" писав, що у листопаді 2021-го року народна артистка України Ніна Матвієнко оголосила про розлучення зі своїм чоловіком художником та музеєзнавцем Петром Гончаром. Подружжя прожило у шлюбі 50 років.

Теги:
#Розлучення #Тоня Матвієнко #Арсен Мірзоян #Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко
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