Певица Макsим в сознании: новые подробности о состоянии 38-летней артистки

38-летняя российская певица Марина Абросимова, которая выступает под сценическим псевдонимом МакSим, продолжает находиться в больнице. Ранее сообщалось, что артистке становится хуже - у нее отказывало правое легкое. Теперь, судя по новым данным, МакSим уже лучше.

26 июля звезда вышла из комы и теперь находится в сознании. По словам представителя певицы, Марина идет на поправку. Об этом передает "РИА Новости".

Также по сообщениям Telegram-канала Mash, артистка может самостоятельно дышать через кислородную маску, а по больнице ее возят в коляске. Добавим, что на лечение МакSим уходят миллионы рублей.

Кроме этого, артистка была отключена от аппарата ЭКМО, с помощью которого кровь певицы насыщалась кислородом. Правое легкое, которое пострадало сильнее всего, тоже восстанавливается.

Напомним, что российская певица МакSим попала в больницу с 40% поражением легких в середине июня. Коронавирус у артистки подтвержден не был.

Певицу подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозную кому. Позже появилась информация о подключении к ЭКМО. По последним данным, поражение легких артистки уже составляло 80%.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 29 июня от коронавируса умер друг певицы и режиссер ее клипов Вадим Шатров.