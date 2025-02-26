Песню украинской певицы сделали частью российской пропаганды: как так вышло

Известную песню Златы Огневич украли и исказили россияне

Известная украинская певица Злата Огневич рассказала в своем Instagram, что ее песню "За лісами, горами" украли россияне. И, как оказалось, композицию не только перевели на российский язык и исказили смысл, но и используют в целях пропаганды.

По словам Златы, поклонники прислали ей около 30 видео из разных выступлений в России, на которых ее песню "За лісами, горами" исполняют на русском языке. Более того, композицию исполняют на концертах, в поддержку пропутинской политической партии "Единая Россия".

"До сих пор нахожусь в шоке. Потому что мне прислали около 30 выступлений с разных фестивалей, концертов при поддержке "Единой России", которые мне больно было смотреть и слушать", — поделилась Огневич.

Больше всего певицу поразила строчка, которая в российской пропагандистской версии прославляет русскую землю. Так, строка "покотилася зіронька ясная" превратилась в "широкая земля наша русская".

Отметим, что ранее с подобной ситуацией столкнулась также украинская певица Кристина Соловий. Россияне нагло украли песню исполнительницы "Тримай". Эту композицию перевели на русский язык и включили во время выступления на шоу Татьяны Навки, фигуристки и жены пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас певица МакSим, которая была кумиром подростков в 2000-х. Молчит о войне и лечится от алкоголизма.