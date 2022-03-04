Укр

"Мр*зи!" Россияне расстреляли директора школы под Николаевом

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Валерия Куценко Валерия Куценко
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Оккупанты захватили здание школы при отходе из Баштанки Новость обновлена 04 марта 2022, 11:38
Оккупанты захватили здание школы при отходе из Баштанки

Это первые гражданские потери в Николаевской области

В Николаевской области, где идут ожесточенные бои с российскими оккупантами, враг ворвался в школу и расстрелял директора.

Об этом на своем канале в Telegram проинформировал глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким.

Стоит заметить, что в 10:55 проинформировали о начале боев в Октябрьском районе Николаевщины, после чего объявили о воздушной тревоге.

В паре десятков километров оттуда находится Баштанка, и именно там враг нанес первые потери гражданскому населению области.

"При отходе от Баштанки колонна заехала в этот населенный пункт, ворвалась в школу, захватила школу, расстреляла директора школы. Мр*зи", — рассказал Ким.

Стоит заметить, что самые тяжелые бои сейчас идут в Харькове, Киеве, под Херсоном, Николаевом и Запорожьем, однако украинские военные пока уверенно держат крупные населенные пункты под контролем.

Напомним, что ранее именно под Баштанкой бойцы ВСУ смогли захватить в качестве трофея зенитно-ракетный комплекс россиян.

Как сообщал "Телеграф", по словам президента Украины Владимира Зеленского, в боевых действиях погибло уже более 9200 россиян.

Теги:
#Николаев #Погибшие #Баштанка
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